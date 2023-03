Confira o grupo completo do Inter na Libertadores 2023

publicidade

O Inter descobriu quem serão seus rivais na fase de grupos da Libertadores 2023: Nacional, do Uruguai, Metropolitanos, da Venezuela, e Independiente Medellín, da Colômbia, foram os clubes sorteados na noite desta segunda-feira, em Luque, no Paraguai, na sede da Conmebol.

O Colorado está no Grupo B e estreará na competição entre os dias 4 e 6 de abril. Nos rivais definidos, o time de Mano Menezes vai reencontrar os colombianos do Medellín. Em 2022, os times se encontraram na Copa Sul-Americana com duas vitórias coloradas na Colômbia e em Porto Alegre.

O Nacional ostenta o título de campeão uruguaio, em que contou inclusive com dois atletas que hoje atuam no Grêmio: Luis Suárez e Felipe Carballo. Atualmente, o time está em reformulação para a nova temporada.

Estreante, o Metropolitanos da Venezuela é em tese o mais acessível da chave. O time está em crise e é 14° no campeonato nacional. São 7 jogos e uma vitória. A Conmebol irá divulgar e confirmar a ordem das partidas. A tendência é que a estreia colorada seja diante do Independiente Medellín na Colômbia.

De acordo com o calendário da Conmebol, a fase de grupos vai começar no início de abril e termina no fim de junho. O mata-mata tem início em agosto. A decisão está marcada para 11 de novembro, no Maracanã.

Todos os grupos: