Conmebol confirma participação da Universidad do Chile na pré-Libertadores

A Conmebol confirmou na tarde desta segunda-feira que a Universidad do Chile será o adversário do Inter na pré-Libertadores. No último sábado, o clube chileno venceu o Unión Española por W.O., já que a equipe não compareceu ao jogo válido pelas semifinais da Copa Chile. Dessa forma, a La U foi declarada vencedora e ficou com a vaga na final da competição e, por consequência, herdou a vaga na pré-Libertadores, se transformando no primeiro adversário do Inter no torneio sul-americano.

Desde que foi marcada a partida, o Unión Española discordou da Federação Chilena e nunca aceitou a disputa pela vaga "Chile 4" na Libertadores através da Copa Chile. Os hispanos defendiam que a vaga seria sua através da Liga chilena e, por isso, não compareceram ao gramado do estádio La Serena. A equipe, porém, poderá sofrer sanções econômicas e desportivas.

O clube chegou a afirmar que pretende recorrer ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), iniciando uma briga com a federação nacional. A situação se manter com a definição de sábado, Inter e Universidad do Chile se enfrentamno dia 4, às 19h15min, no Estádio Nacional do Chile, em Santiago. A volta está marcada para o dia 11, no mesmo horário, no estádio Beira-Rio.