Cotação: confira as notas dos jogadores do Inter na derrota para o Botafogo

Não foi desta vez que o Inter venceu no Brasileirão. O Colorado saiu na frente com Mauricio em frango do goleiro Lucas Perri, mas foi amplamente superado no segundo tempo e viu o líder Botafogo construir mais uma vitória na competição.

Agora, o Colorado soma sete rodadas sem saber o que é vencer na competição nacional.

Confira as notas dos jogadores do Inter:

GOL - Rochet: Evitou maior prejuízo na primeira etapa, mas sofreu gol por entre as pernas no segundo tempo. Nota 5.

LAT -Bustos: Sofreu com os ataques do Botafogo no segundo tempo. Nota 4,5.

ZAG - Vitão: Foi superado como todo time após o intervalo. Nota 5.

ZAG - Mercado: Também sofreu para neutralizar o ataque botafoguense. Nota 5.

LAT - Renê: Discreto ofensivamente, mas não comprometeu na defesa. Nota 5.

VOL- Gabriel: Ainda sem o melhor ritmo. Caiu no segundo tempo e perdeu poder de marcação. Nota 5,5.

MEI - Mauricio: Teve oportunismo para aproveitar a falha de Lucas Perri. Mas foi só. Nota 6.

MEI - Aránguiz: Muito discreto para um jogador de sua qualidade. Nota 4,5.

MEI - Alan Patrick: Carteou o jogo quando o Inter teve a bola. Faltou perna. Nota 5,5.

ATA - Wanderson: Deu a assistência para Mauricio e foi escape ofensivo. Nota 6.

ATA - Enner Valencia: Foi a saída de ataque do Inter. Em alguns momentos, afobado na tomada de decisão. Nota 5.

TEC - Eduardo Coudet: Demorou para ler a mudança do Botafogo que culminou no sufuco do segundo tempo. Nota 5.

RES - Nico Hernández: Entrou e marcou um gol contra. Nota 3.

RES - Bruno Henrique: Pouco contribuiu. Nota 5.

RES - Pedro Henrique: Ao menos levou perigo aos defensores do Botafogo. Nota 5.

RES - Matheus Dias: Sem nota.

RES - Luiz Adriano: Sem nota.