Coudet dispara contra gramado: "Se jogar sempre em campo ruim, Inter pode arrumar outro técnico"

O técnico Eduardo Coudet voltou a reclamar dos gramados do interior, após novo resultado ruim do Inter na retomada do futebol. Na noite deste sábado, o Colorado empatou em 1 a 1 contra o Esportivo, em Bento Gonçalves.

Coudet já havia reclamado do estádio Centenário, na quarta-feira. Desta vez, disparou contra o gramado da Montanha dos Vinhedos. O treinador disse que não é possível fazer uma “análise futebolística” após uma partida em um gramado tão ruim quanto o da Serra. “Se for pra jogar sempre em campos ruins, o Inter precisa de outro treinador”, disparou.

O treinador citou a falta de ritmo dos jogadores do Inter, que novamente pouco criou ao longo dos 90 minutos, praticamente sem chutar na direção do gol de Renan. Relembrou os 130 dias sem coletivos e pediu tempo para recuperar a forma. “Ficamos sem treinamento, sem ritmo. Esperamos recuperar isso o mais rápido possível”, projetou.

Mais uma vez, Coudet optou por preservar Musto das críticas. No lugar dele, Rodrigo Lindoso fez pênalti e levou cartão amarelo. No entanto, o treinador detacou que os jogadores precisam de ritmo: “O futebol parece mais lento na comparação com o período anterior à parada. Quando as equipes tiverem melhores condições, fica mais fácil fazer a avaliação”, resumiu.

O Inter encerra a primeira fase do returno do Campeonato Gaúcho na quarta-feira. Contra o Aimoré, às 21h30min, o Inter é mandante, mas ainda não há definição quanto ao local da partida por conta das restrições impostas pelas prefeituras para evitar a disseminação da Covid-19.