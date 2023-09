Coudet elogia postura inconformada do Inter: "Brigar por cada bola"

publicidade

Enfim aliviado após dez jogos sem vencer no Brasileirão, o técnico Eduardo Coudet elogiou a postura dos jogadores do Inter na virada diante do São Paulo no estádio Beira-Rio. Para o argentino, os três pontos chegaram com o "DNA colorado" na chuvosa quarta-feira. "Sempre digo para eles: a única coisa inegociável é brigar por cada bola", afirmou em coletiva já na madrugada desta quinta-feira. "Tentamos melhorar a cada dia. Tenho um grupo muito inteligente e de muita garra. O DNA desse clube é de brigar por cada bola como se fosse a última", acrescentou.

Semifinalista da Libertadores, o argentino conquistou a primeira vitória no Campeonato Brasileiro em seu retorno ao Beira-Rio. "Era um jogo importante. Precisávamos ganhar. Jogadores precisavam de minutos e muitos mostraram que tem condições de ganhar".

Os trabalhos durante a semana estão sendo refletidos dentro do campo na avaliação de Chacho. "Eu digo para os jogadores. Temos que sofrer durante a semana para desfrutar o jogo. A vontade deles para melhorar me deixa feliz", comentou.

O resultado saiu com gols dos dois laterais Bustos e Renê. "Atacamos por dentro e por fora, alternando, e isso aconteceu muito bem". Os três pontos alçaram a equipe de Coudet para a décima colocação com 29 pontos. Agora, antes de definir a semifinal da Libertadores no dia 27 contra o Fluminense, o Inter encara o Athletico-PR na próxima quinta-feira, na Arena da Baixada.

