Coudet projeta Inter com suas ideias o mais rápido possível e revela papo com Mano

publicidade

Eduardo Coudet projetou um Inter com suas características o mais rápido possível. Apresentado nesta sexta-feira, Chacho reiterou que o começo de trabalho no meio de uma temporada cobra seu preço, mas vê nos atletas o desejo de "levar as ideais para o campo". "A troca de trabalho custa, mas vamos trabalhar. Levar ideias para o campo o antes possível. Vejo os jogadores querendo dar certo e com vontade de acompanhar a ideia", afirmou o argentino. O Colorado tem poucas semanas para se preparar para o Brasileirão e as oitavas de final da Libertadores.

"Trabalhar" foi a expressão mais usada pelo técnico. Chacho pontuou que não acertou nenhuma promessa com a direção. "Precisamos melhorar na tabela e encarar o River, que é o candidato ao título da Libertadores".

O treinador evitou adiantar uma escalação ou estratégia para as primeiras partidas. Perguntado sobre qual seria seu goleiro titular, John ou Rochet, Coudet elogiou ambos e enalteceu a "competição interna positiva".

O técnico também não respondeu sobre contratações. "Acabei de aterrissar, procuramos comandar os dois treinos". A estreia será contra o Red Bull Bragantino, no domingo, às 16h.

Papo com mano

Coudet disse que enviou uma mensagem para o técnico Mano Menezes quando foi procurado pelo presidente Alessandro Barcellos. "A primeira coisa que fiz foi mandar uma mensagem para o Mano, para que ele soubesse o que estava acontecendo. E ele me respondeu muito bem".

Veja Também