Coudet relata "mudança no meio" e diz que Inter precisa "saber usar intensidade"

O novo técnico do Inter, Eduardo Coudet, mostrou satisfação com a primeira amostragem do time sobe seu comando, ao empatar fora de casa com o Red Bull Bragantino. O gol ainda não veio, mas o treinador elogiou a melhora com mudanças que fez no meio-campo. Ele também comentou o rendimento físico, na intensidade que sempre busca em seus escalados.

"Fisicamente, o time deu uma boa resposta, mas ainda podemos melhorar", projetou. "Não é apenas correr. É saber como fazer isso, usar a intensidade", afirmou o argentino.

Sobre implementar sua mecânica de jogo, Coudet lembrou do pouco tempo para trabalhar. "Eu dei poucos treinos e é muito difícil dar o mesmo trabalho a todos os jogadores", citou. "Eu mexi apenas no meio, pois achei que conseguiríamos gerar situações de ataque", avaliou o técnico.

"O que eu quero mais é termos mais jogo de saída de bola, no segundo tempo melhoramos. Tivemos algumas saídas", detalhou Coudet.

A falta de gols, com o Colorado completando um mês sem ir às redes, será sanada logo, na avaliação do treinador. "Conseguimos criar algumas situações com o Enner Valencia, mas a bola não quis entrar. Era um adversário complicado, porque é muito intenso, com muito trabalho, boa saída de bola."