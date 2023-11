Coudet vê cansaço e falta de efetividade como responsáveis por derrota do Inter

publicidade

O treinador do Inter, Eduardo Coudet, atribuiu a goleada sofrida pelo Inter ao cansaço e à falta de efetividade na noite deste sábado pelo Brasileirão. Conforme "Chacho", o Colorado desperdiçou chances diante de um "rival que não perdoa" como o Palmeiras.

"A diferença esteve na efetividade. Tivemos chances no primeiro tempo, erramos a nossa e eles acertaram a que tiveram", explicou o argentino.

O técnico também entendeu que o cansaço das últimas rodadas pesou. "Chegamos com muito cansaço. Todos os jogadores que saíram apresentaram fadiga. O grupo estava fisicamente morto. Essa é a verdade. Foram rodadas seguidas", resumiu depois do 3 a 0.

Coudet reiterou o impacto da eliminação da Libertadores na sequência de temporada. "Era apostar tudo em uma situação. Eu aceitei. Sinto que mostramos nossa capacidade e estivemos perto. Não gosto de perder", relembrou.

Para a volta da Data Fifa, o treinador garante que o Colorado será diferente. "Se hoje podemos falar do cansaço, daqui duas semanas não poderemos. Precisamos mostrar algo diferente", finalizou. O Inter volta a campo diante do Red Bull Bragantino, no Beira-Rio, no dia 26 de novembro. Alan Patrick e Aránguiz receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos.

