Coudet vibra com a volta do Inter aos treinos e elogia condição física dos jogadores

O técnico Eduardo Coudet comemorou a possibilidade de retomar os treinamentos no Inter, apesar da incerteza de quando as competições voltarão a acontecer. Em entrevista a assessoria de imprensa, o treinador destacou que a volta aos trabalhos é positiva por diversos aspectos. Entre eles, para melhorar o psicológico de todos do departamento de futebol, para a questão de cuidados com a saúde de todos e para poder preparar o elenco para o retorno dos torneios.

“Temos a sorte que nos liberaram os treinos. Para a gente e para os jogadores é muito importante. Ajuda a relaxar a mente poder ter contato com a grama, ao ar livre e com a bola. Certamente, falta bastante para a retomada da temporada, mas essa preparação nos ajuda e muito para ficarmos cada vez mais fortes”, destacou. “Já nos conhecemos e os jogadores conhecem a forma como gosto de trabalhar. Felizmente, nós encontramos um grupo que chegou com a parte física muito melhor do que no retorno das férias”, revelou.

Durante o período de paralisação do futebol devido à Covid-19, os jogadores do Inter receberam “planos individuais” de trabalho, o que fez o grupo se apresentar em um bom momento físico. Coudet aproveitou para “estudar” na passagem que teve pela Argentina durante o período.

“(Passei) Sempre olhando futebol, como deve ter ocorrido com todos os torcedores. Tudo que podemos ver na televisão foram jogos antigos. E bom, no meu caso, revendo os jogos que realizamos, assistindo aos rivais e tentando me entreter desta maneira. Quando o trabalho foi paralisado e o grupo liberado, peguei meu carro e fui até a minha casa, abri a porta para entrar e voltei a abri-la 35 dias depois para voltar a trabalhar”, brincou.

Chacho destacou que a nova forma de trabalhar é cansativa, sobretudo para a comissão técnica que teve que dividir o elenco em vários grupos menores. Entretanto, fez questão de destacar que a estratégia é necessária para seguir os protocolos de saúde para evitar a propagação da Covid-19.

“Ter uma data mais ou menos certa de quando podemos começar ajuda muito a cabeça. Para nos preparar e para os jogadores terem um objetivo. E talvez, um incentivo, por mais que falte um tempo, para nos prepararmos da melhor maneira. Desde os primeiros dias, podemos ver a vontade que eles tinham de ir para o gramado e poder correr num espaço amplo, que antes não era possível. Estou muito contente com a predisposição de sempre que eles têm e com a vontade de melhorar”, concluiu.

O Inter tem treinado todos os dias de manhã e dado folga para os atletas durante o final de semana.