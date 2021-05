Cresce expectativa por reestreia de Taison no Inter após duas semanas de treinos

publicidade

Após ser apresentado e realizar o primeiro treino em 25 de abril, o atacante Taison chega a sua segunda semana de trabalhos no Inter. Cresce a expectativa pela reestreia do atacante, que pode ocorrer nesta quarta-feira, diante do Olimpia, pela Libertadores.

Por conta do regulamento e da inscrição, Taison não pode atuar pelo Inter no Gauchão. Por isso, o jogador não esteve entre as opções de Miguel Ángel Ramírez para a partida deste domingo, na derrota por 1 a 0 diante do Juventude.

Após a goleada do Inter sobre o Deportivo Táchira, o técnico justificou a ausência do jogador inclusive entre os escolhidos para ingressar durante a partida. De acordo com ele, na ocasião, Taison tinha feito apenas dois treinos.

Taison está de volta ao Inter depois de 11 anos. O jogador assinou pelo clube por dois anos. Revelado pelo colorado, o ídolo conquistou a Libertadores, a Sul-Americana e dois Gauchões antes de se transferir para a Europa, onde defendeu o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

O Inter enfrenta o Olimpia, na quarta-feira, às 21h. A partida, válida pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, acontece no Beira-Rio.

