Cuca, Lisca, Mano Menezes e Odair: os técnicos cotados no Inter

publicidade

O Inter volta as atenções para o mercado em busca de um novo treinador após a demissão de Alexander Medina no início da tarde desta sexta-feira. Quatro nomes despontam como favoritos para assumir o comando técnico colorado: Cuca, Odair, Lisca e Mano Menezes. Thiago Nunes, por causa da relação com Paulo Autuori, diretor técnico do clube, aparece com chance remota.

Cuca

Aos 58 anos, Alexi Stival, o Cuca, está sem clube. O treinador comandou o Atlético-MG na temporada passada e conquistou os títulos da Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Com a justificativa de querer "dar um tempo" na carreira, o profissional deixou o Galo no final de 2021. Ele não gostaria de assumir nenhum clube na primeira metade de 2022.

Cuca foi jogador do Inter em 1991. Como treinador, a única passagem pelo futebol gaúcho foi com o Grêmio em 2004, ano em que o Tricolor gaúcho foi rebaixado no Campeonato Brasileiro.

Lisca

Lisca começou a carreira como treinador nas categorias de base Inter em 1990. Ao longo das passagens que teve pelo clube, ele foi responsável por ajudar a revelar grandes nomes, como Nilmar, Luiz Adriano e Alexandre Pato.

Com bons trabalhos no profissional pelo Juventude, Ceará e América-MG, onde eliminou o Colorado nas quartas de final da Copa do Brasil em 2020, Lisca treinou pela última vez o Vasco, em 2021. Atualmente, está desempregado.

Mano Menezes

Natural de Passo do Sobrado, no interior do Rio Grande do Sul, Mano Menzes passou pela base colorada, mas começou a carreira profissional de técnico no Guarani de Venâncio Aires. Após boa passagem pelo 15 de Novembro em 2004, despontou no cenário nacional à frente do Grêmio, arquirival colorado, com a conquista da Série B do Brasileirão e o vice-campeonato da Libertadores em 2007.

Com a ótima aparição em Porto Alegre, Mano partiu para São Paulo e treinou o Corinthians. Por lá, conquistou uma Copa do Brasil e um Campeonato Paulista. O sucesso chamou a atenção da Seleção Brasileira, onde foi treinador da metade de 2011 até o final de 2012. O último clube brasileiro do profissional de 59 anos foi o Bahia em 2020. Em 2021, treinou o Al-Nassr, da Arábia Saudita. Atualmente, está desempregado.

Odair Hellmann

Formado nas categorias de base do Inter, Odair Hellmann foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 1998. Porém, teve pouco destaque pelo clube. A carreira como treinador começou justamente no Colorado, em 2017. Na oportunidade, comandou o clube na parte final da Série B do Brasileirão, que garantiu o retorno à elite do futebol brasileiro.

Odair foi efetivado como técnico do Inter para a temporada seguinte. Em 2018, conduziu o Colorado na conquista do 3° lugar do Brasileirão. No ano seguinte, foi vice-campeão da Copa do Brasil e, na sequência da temporada, demitido. Após passagem pelo Fluminense em 2020, o profissional de 45 anos comanda o Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos. Para tirá-lo do Oriente Médio, é preciso desembolsar uma multa rescisória de cerca de US$ 2 milhões (R$ 9,4 milhões).

Um nome também especulado, porém com menos força é o de Tiago Nunes. Aos 42 anos, o profissional tem boa relação com Paulo Autuori, diretor técnico do Inter. Em 2017, Tiago Nunes foi levado para o Athletico-PR por Autuori, que estava como coordenador técnico em Curitiba. O último clube do técnico natural de Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul, foi o Ceará, onde foi demitido em março deste ano. Antes disso, Nunes esteve no Grêmio e chegou a conquistar o Gauchão. O trabalho sucumbiu após a eliminação na Sul-Americana e o início ruim no Brasileirão de 2021.

Veja Também