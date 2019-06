Cuesta cita momento ruim do Vasco e fala sobre necessidade de vitória fora de casa

publicidade

O zagueiro Victor Cuesta falou sobre a necessidade de vitória longe dos próprios domínios pelo Campeonato Brasileiro. Os triunfos, que já vieram em outras competições, na Libertadores e Copa do Brasil, ainda não ocorreram no nacional: foram duas derrotas, para Chapecoense e Palmeiras, e um empate, contra o Santos.

"Ainda não conseguimos vencer fora de casa no Brasileirão, mas fizemos muitos jogos fora na Libertadores e na Copa do Brasil e fomos bem. Precisamos ganhar pontos fora de casa, e vamos para o Rio buscar os três pontos", frisou.

Cuesta falou sobre o momento ruim vivido pelo adversário. Na lanterna do campeonato, com apenas três pontos em sete jogos, é um dos dois times que ainda não venceram - o outro é o Avaí, vice-lanterna. "O Vasco não está vivendo um bom momento, mas sabemos da qualidade do grupo e do tamanho da equipe. Então, temos que estar sempre concentrados e ligados", alertou.

Pelo Campeonato Brasileiro, somando os jogos da edição passada, o Inter não vence há 11 rodadas. A última vitória longe do Beira Rio foi contra o Bahia, na 20ª rodada, na Fonte Nova, no dia 22 de agosto de 2018. Cuesta admitiu que desconhecia a estatística, mas minimizou seus efeitos. "Entramos sempre para vencer. Sempre é difícil jogar o Campeonato Brasileiro e, fora, mais ainda. Será um jogo difícil contra o Vasco, mas vamos trabalhar para vencer, como sempre", finalizou.

O Inter enfrenta o Vasco da Gama, na sexta-feira, às 20h30min, em São Januário, no Rio de Janeiro. O colorado ocupa a quinta colocação no Campeonato Brasileiro, com 13 pontos somados.