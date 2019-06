Cuesta crê que vive o melhor momento da carreira

publicidade

O site de estatísticas esportivas Sofascore informou nos últimos dias que o zagueiro do Inter, Victor Cuesta, lidera todas os números para jogadores da função nestas sete rodadas de Campeonato Brasileiro. O quesito que mais chama a atenção daqueles que foram divulgados é o do drible. Zero em seis jogos que esteve em campo.

“Não sabia deste dado que não fui driblado. No jogo, às vezes, não dá para perceber, pois são muitos lances. Acho que vivo um bom momento, talvez, o melhor momento da minha carreira. Ano passado também foi, pois mantive uma regularidade muito boa. Espero continuar assim”, afirmou o zagueiro nesta terça-feira.

Nem mesmo a mudança de companheiro na zaga foi sentida pelo argentino de 30 anos. Rodrigo Moledo sofreu uma lesão contra o CSA, e ficou de fora dos dois jogos contra o Paysandu, pela Copa do Brasil, e Santos e Avaí, pelo Brasileirão. No período, a dupla sofreu apenas um gol, nos 3 a 1 contra os paraenses, no Beira-Rio.

“Estou me entrosando com o Emerson Santos. Fazendo grandes jogos. Temos que manter essa postura no campo para dar confiança para o time. Não levar (gol) é importante para dar tranquilidade para os atacantes marcarem os gols. Eles também fazem um trabalho defensivo muito bom, pois é onde começa a nossa pressão. Precisamos seguir assim”, destacou o defensor.

Apesar do momento, Cuesta sabe que precisa seguir aprimorando o seu futebol para obter os títulos que projeta com os companheiros. “Sempre quero fazer o meu melhor. Acho que também comecei um pouquinho devagar, mas, agora, estou em um bom nível, contente e espero fazer o que fiz em 2018 ou até melhor. Trabalho para isso. Para ajudar o time e fazer o meu melhor. Espero continuar nesta fase”, destacou.

O Inter volta aos treinos na quarta-feira, às 9h30min, no CT do Parque Gigante. O jogo contra o Vasco da Gama está marcado para sexta-feira, às 20h30min, no estádio de São Januário. Após sete rodadas, o Colorado é o quinto colocado com 13 pontos, três a menos que o líder Palmeiras. Os paulistas tem um jogo a menos que a equipe de Odair Hellmann, pois o resultado contra o Botafogo será analisado pelos tribunais da Confederação Brasileira de Futebol.