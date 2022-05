D'Alessandro elogia começo de Mano no Inter e fala em "disciplina" e "entrega" para títulos voltarem

publicidade

Um dos ídolos máximos do Inter e agora ex-jogador, Andrés D’Alessandro esteve na manhã desta segunda-feira no prédio do Correio do Povo. Entre os vários assuntos, o antigo camisa 10 ponderou sobre a atual geração no Beira-Rio e a falta de títulos de expressão no clube. “Nem vamos entrar em termos de qualidade, mas sim de mentalidade de comportamento, disciplina e de entrega. São os pontos que eu mais sinto que hoje que fazem a diferença. Esse comportamento e essa responsabilidade com o clube que o atleta faz parte”, disse o ídolo, que tem mais de 10 títulos com o manto vermelho e mais de 90 gols.

Com os anos vestindo a camisa colorada, D'Alessandro passou por diversas filosofias de trabalho impostas pelos mais variados treinadores que comandaram a casamata. O argentino se aposentou antes da chegada do atual técnico, Mano Menezes, mas avaliou o desempenho da equipe ao longo das últimas rodadas. “Ele chegou e mudou pouca coisa, mas foi inteligente. Começou bem, esperamos que ele continue melhorando”, avaliou D’Ale. "O Inter não perdeu. Obviamente escaparam pontos importantes nas duas últimas rodadas, mas nada que uma semana de treinamento com Mano ele consiga fazer algo diferente”, completou.

Para longe do ídolo, D’Alessandro agora prefere a tranquilidade da família e amigos. Segundo o ex-jogador, um dia após a partida apoteótica com o Fortaleza, foi o momento de acordar em casa, tomar um café da manhã com a esposa e filhos e partir para a praia na companhia de amigos.

“Tenho ocupado bastante o meu tempo. Acordo, tomo um chimarrão, continuo treinando de manhã. Agora, comecei aos poucos as aulas de inglês, tenho aula de tênis mais tarde, almoço com amigos. Enfim, a gente vai dando um jeito de ocupar o tempo”, disse.

Sobre o futuro, D’Ale preferiu deixar em aberto. Não falou em um ponto específico, mas é desejo dos torcedores que o ex-camisa 10 ocupe algum cargo no departamento de futebol ou, quem sabe, como treinador do clube.

