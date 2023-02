De olho em reforços, presidente do Inter vai à Europa

publicidade

A convite da La Liga, o presidente do Inter, Alessandro Barcellos, está na Europa. A viagem, em tese para conhecer a estrutura da empresa que administra o Campeonato Espanhol, serve também para o presidente do Inter conduzir as negociações que o torcedor espera ansiosamente.

A vitória no sábado aliviou a pressão por anúncios, ainda que o técnico Mano Menezes novamente tenha valorizado o atual plantel. Charles Aránguiz e Luiz Adriano são os dois alvos prioritários da diretoria. A necessidade mais urgente é a contratação de um centroavante, pois, por ora, a função de volante está resolvida, uma vez que o grupo conta com Baralhas e Johnny.

Luiz Adriano atualmente defende Antalyaspor Kulübü. O atacante, revelado pelo Inter em 2006, teria contrato até a metade do ano com o time turco, mas a ideia seria buscar a liberação imediata do jogador. Dessa forma, Luiz Adriano viria para compor a equipe de Mano já no Gauchão.

A volta de Mercado

Após folga no domingo, o grupo de jogadores se reapresenta nesta segunda-feira no CT Parque Gigante e inicia os trabalhos para encarar o São José, na quinta-feira. A novidade será a presença de Mercado, recuperado de lesão. O alívio do resultado pode permitir a preservação de alguns atletas.

Veja Também