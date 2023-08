De olho na Libertadores, Inter "congela" negociações

publicidade

O Inter precisa, e nunca negou essa necessidade, negociar pelo menos um jogador nesta janela de transferências. Mas o tempo está se esgotando (a janela fecha entre o final de agosto e o início de setembro) e, estrategicamente, os dirigentes optaram por não avançar nenhuma tratativa antes de o time colorado confirmar em campo a sua classificação para a semifinal da Libertadores da América. Ou seja, antes da próxima terça-feira, quando recebe o Bolívar no Beira-Rio, o Inter vai priorizar o jogo e a conquista da vaga.

Como venceu em La Paz por 1 a 0, a equipe de Eduardo Coudet pode até empatar em casa que ficará com a vaga. Uma derrota, desde que seja por diferença de até um gol, leva a decisão para os pênaltis. Mesmo assim, a ordem é “não baixar a guarda” em setor algum. Portanto, toda a estratégia montada antes da conquista do bom resultado no estádio Hernando Siles será mantida. Isso inclui, além do foco no jogo, deixando as negociações congeladas, a utilização de uma equipe quase toda reserva para a partida contra o Flamengo, neste sábado, pelo Brasileirão.

Mas a saída de algum jogador pode ocorrer depois. A janela para os principais países da Europa fecha nos dias 31 de agosto, em Portugal, e 1° de setembro, casos de Alemanha, França, Inglaterra, Espanha, Itália, Holanda e Ucrânia. Na Rússia, o prazo se encerram 14 de

setembro. Já a Arábia Saudita, que foi com força ao mercado nas últimas semanas, tem até 20 de setembro para contratar. O Inter projetou vender R$ 135 milhões ao longo de 2023.

Até agora, porém os jogadores que estavam no clube, como Victor Cuesta, Edenilson e, mais recentemente, John, por exemplo, e aqueles que o clube recebe uma quantia devido aos mecanismos de solidariedade, como os casos de Fred (vendido pelo Manchester United, da Inglaterra, ao Fenerbahçe, da Turquia) e Otávio (negociado pelo Porto ao Al Nassr, da Arábia Saudita), já entraram nos cofres cerca de R$ 60 milhões. Ou seja, nem metade da meta foi alcançada.

Em tese, uma possível quebra no caixa pode ser coberta com o pagamento do adiantamento da Liga Forte Futebol, cujo valor chega a R$ 109 milhões, dos quais pelo menos metade entra ainda em 2023. Além disso, a cada fase que o time avança na Libertadores, aumenta a premiação. Se confirmar a passagem para a semifinal, garantirá 9,1 milhões de dólares (ou R$ 44,5 milhões). Se campeão, por sua vez, receberá, ao todo, 27,1 milhões de dólares (ou R$ 132,3 milhões).

