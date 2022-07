De Pena freia empolgação no Inter por títulos na temporada: "Pensar jogo a jogo"

publicidade

O meia Carlos de Pena evitou falar em títulos mesmo na boa fase vivida pelo Inter nas duas competições. Nas quartas de final da Sul-Americana e entre os líderes do Brasileirão, o lateral assegurou a necessidade de pensar "jogo a jogo" e frear uma eventual empolgação, em entrevista ao repórter Marcelo Salzano, da Rádio Guaíba, nesta quinta-feira.

De Pena comemora a boa fase, declarando que o time está encaixando. Segundo ele, as peças entram bem quando necessário, mantendo o nível do time. Mas freou a empolgação: "Temos que pensar jogo a jogo. No Brasileirão, estamos em terceiro, mas precisamos continuar trabalhando para estar em posições ainda mais acima", afirmou.

Mesmo nas quartas de final da Sul-Americana, ele evitou falar sobre a competição continental. Garantiu foco total nos próximos compromissos do Brasileirão, mas deixou claro os objetivos diante do Melgar. "Precisamos primeiro obter um bom resultado fora. Para depois trazer uma situação melhor diante da nossa torcida. Mas temos muitos jogos antes", frisou.

O primeiro destes compromissos é diante do Athletico-PR. De Pena afirmou já ter jogado em gramados sintéticos, mas nunca no campo da Arena da Baixada. "Temos uma sequência de jogos contra rivais diretos. Temos que dar o melhor para poder tirar essa vantagem", analisou.

Sobre a adaptação rápida em Porto Alegre, o uruguaio disse estar gostando da cidade, e que a família já está acostumada com a rotina. E evitou falar das situações complicadas vividas na Ucrânia nos momentos anteriores à guerra ainda em curso com a Rússia. "Aqui é muito parecido com o Uruguai", resumiu.

O Inter enfrenta o Athletico-PR neste sábado, na Arena da Baixada. A partida, válida pela 17ª rodada do Brasileirão, acontece às 16h30min.

