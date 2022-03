De saída do Palmeiras, Deyverson entra no radar para reforçar o Inter

publicidade

*Com informações do repórter da Rádio Guaíba, Cristiano Silva

O atacante Deyverson, de 30 anos, campeão da Libertadores da América e autor do gol na final continental de 2021, irá deixar o Palmeiras no mês de junho, quando encerra seu vínculo atual com o Verdão. Livre no mercado, o jogador entrou no radar de reforços do Inter para a temporada. Ele já está liberado para assinar um pré-contrato.

Na Série B, o Vasco também demonstrou interesse. O goleiro do América Mineiro, Jaílson, que jogou com o centroavante no clube paulista, fez um "apelo" nas redes sociais. No entanto, o salário do atleta está fora da realidade do Coelho.

Segundo Felipe Dias, representante do atacante, no entanto, não existe nada acertado com nenhum clube. Nesta temporada, Deyverson atuou em sete jogos e marcou apenas um gol.

