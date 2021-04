Departamento Médico do Inter projeta recuperação rápida de Danilo Fernandes após cirurgia

publicidade

O médico do Inter, Carlos Poisl, explicou as razões que levaram o goleiro Danilo Fernandes a realizar uma cirurgia para corrigir uma hérnia de disco na região lombar. De acordo com o chefe do departamento médico, o procedimento, realizado na última terça-feira, foi minimamente invasivo e a recuperação deve ser breve.

"Foi um procedimento de técnicas modernas, com um corte que não tem um centímetro, não há lesões teciduais importantes. Isso permite que ele comece a fazer suas atividades em breve. Foi mexido numa área delicada e temos que ter cuidado, nos preocupamos com ficar alguma dor residual, mas faremos um tratamento progressivo a partir de amanhã, talvez, e vamos avaliando diariamente", reiterou em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira.

De acordo com o doutor, o goleiro reclamou de dores depois da partida contra o Ypiranga, pelo Gauchão e a primeira providência foi adotar um tratamento conversador, que não teve resposta positiva.

"Tentamos o tratamento conservador, com medicação, repouso e fisioterapia. Mas não houve nenhum progresso. Pelo contrário, ontem fizemos um novo exame e percebemos uma piora no quadro. Não havia outra alternativa que não apostarmos na cirurgia", disse Poisl.

Sobre o procedimento realizado, Poisl garantiu que tudo saiu conforme o planejado, o que sustenta a previsão de uma rápida recuperação. "É um tipo de lesão que os goleiros são mais suscetíveis. É raro um goleiro que não tenha uma crise de dor lombar. Não necessariamente uma hérnia de disco. É óbvio que teremos todos os cuidados, mas não creio que tenha algum empecilho ou problema para sequência da atividade dele após a recuperação". A previsão é que o goleiro se ausente de três a quatro semanas dos trabalhos.

Pelo histórico de lesões de Danilo no Inter, o médico reiterou que o atual problema não tem a ver com outras situações que tiraram o goleiro das atividades. "As lesões dele foram mais traumáticas, e esta podemos considerar assim também, por um esforço súbito. Todos os goleiros sofrem com dores nas costas ao longo da carreira. Não consigo correlacionar as lesões, não tem relação", explicou.