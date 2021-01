Desafio do Inter é conter a ansiedade para o jogo contra o RB Bragantino

publicidade

Ao final de uma temporada atípica e ainda mais atribulada que o normal, o Inter se deparou com uma semana livre até o compromisso de domingo, contra o Red Bull Bragantino. É o sonho de todo treinador poder descansar o time, ainda mais logo após ter obtido seis pontos de goleada sobre o São Paulo e virada no Gre-Nal, e prepará-lo para os últimos seis jogos.

Por outro lado, cria-se um pequeno problema: ter que controlar a ansiedade após assumir a liderança do Campeonato Brasileiro e saltar quatro pontos à frente dos rivais. Como manter a cabeça no lugar quando se está tão perto, mas ainda tão longe?

Um bom antídoto contra o possível nervosismo é a mistura entre jovens e experientes no grupo colorado. A gurizada é a sensação dessa arrancada arrebatadora. Os jogadores jovens, porém, fazem questão de ressaltar a importância do suporte recebido dos mais experientes.

“Os guris estão sempre juntos. Mas quando chegamos no grupo, os caras mais velhos acolheram bem a gente, seguraram a nossa mão e estão com a gente. Esse apoio é muito importante. Os guris estão indo bem, entrando e se entregando”, conta Caio Vidal, que estará de volta ao time neste domingo, após cumprir suspensão.

“Para mim vai ser muito importante voltar para um grande jogo contra o Bragantino, que é uma boa equipe. É muito bom se integrar ao grupo de novo”, diz Caio.

Nesta hora, o perfil do treinador também ajuda. Abel Braga é conhecido por dar confiança e tranquilidade, principalmente aos jovens. “O Abel me deixa à vontade. Ele só quer que eu faça o que eu sei fazer melhor, que é ‘romper a linha’ no meio-campo, e marcar também”, relata Caio.

Enquanto os torcedores criam suas formas de lidar com a expectativa, os jogadores mergulham na rotina de treinos. Na quinta-feira pela manhã, Abel Braga comandou mais um trabalho tático no CT Parque Gigante. Haverá ainda mais duas atividades, nesta sexta-feira e no sábado à tarde, para acertar os últimos detalhes na equipe, mas a escalação está definida.

Caio Vidal retorna na vaga que foi de Peglow no Gre-Nal, e o restante do time será o mesmo que começou contra o Grêmio. O jogo do Inter contra o RB Bragantino é válido pela 33ª rodada do Brasileirão e está marcado para domingo, às 18h15min, no estádio Beira-Rio.

