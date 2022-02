Direção do Inter planeja estratégia para compra do zagueiro Bruno Méndez

publicidade

* Com informações do repórter Cristiano Silva

O Inter começa a planejar estratégia para a manutenção de uma peça importante do sistema defensivo na temporada passada. Trata-se do zagueiro Bruno Méndez, emprestado pelo Corinthians, mas com cláusula de opção de compra - considerada alta pelo colorado.

Assim, o Inter já trabalha para viabilizar a permanência do atleta de 22 anos. Para exercer a opção de compra, o Inter precisa pagar US$ 6 milhões, para passar a deter os 50% do vínculo, que pertence ao Corinthians.

Com dinheiro em caixa após a confirmação da venda de Yuri Alberto, o clube estuda um pagamento à vista. No entanto, deverá buscar uma redução do valor. Caso isso não aconteça, deverá tentar viabilizar um parcelamento junto ao Corinthians.

Bruno Méndez chegou ao Inter em 2021, vindo de empréstimo junto ao Corinthians. Pelo colorado, disputou 27 jogos ao longo da temporada. Desde a sua entrada, deu mais solidez ao sistema defensivo e foi elogiado pelas atuações pela torcida do Inter.

O Inter enfrenta o São Luiz, na quarta-feira, pela terceira rodada do Gauchão. A partida, no Estádio 19 de Outubro, acontece às 19h.

