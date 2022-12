Diretoria do Inter nega desmanche no time das Gurias Coloradas

publicidade

O Inter admite estar reformando o seu grupo das Gurias Coloradas, mas nega que haja um “desmanche”. De acordo com os dirigentes, trata-se de um movimento natural, característico do futebol feminino. Muitas jogadores estão saindo agora, mas número semelhante chegará a partir de janeiro.

“O que está acontecendo agora é o que acontece todos os anos. A gente faz uma avaliação do grupo, algumas atletas saem, outras ficam. A gente busca a reposição e nos preparamos outra vez. Não é um desmanche, mas uma processo natural e programado”, observa o gerente responsável pela área, Leonardo Menezes.

O problema é que, apesar do grande incentivo por parte dos torcedores, o futebol feminino ainda é altamente deficitário. Neste ano, o Inter gastou R$ 7,7 milhões com o pagamento das jogadoras e da comissão técnica. A projeção para 2023 é de R$ 5,5 milhões. As receitas, entretanto, não acompanham.

Os públicos nos jogos são escassos e restritos aos grandes jogos, não há cotas de TV nem grandes patrocinadores e raramente uma jogadora é vendida por um valor considerável, como no masculino. Ou seja, para bancar o time feminino, o Inter, como qualquer outro clube, precisa tirar recursos de outra área. “Os clubes cortam na própria carne para ter um time competitivo. Infelizmente”, continua Leonardo Menezes.

Para completar, o Inter precisa competir com times mais ricos − assim como no masculino. O Corinthians, que bateu as Gurias Coloradas na final do Brasileirão, tem um orçamento pelos menos quatro vezes maior. O Flamengo também. “Apesar das dificuldades, vamos entrar em todas as competições para conquistar o título. É para isso que estamos trabalhando”, disse Menezes.

Veja Também

Ele confirma que saíram cerca de dez atletas que conquistaram o vice-campeonato Brasileiro. Entre elas, deve estar a meia Duda, principal destaque do time na temporada. Porém, do atual plantel, composto por 30 atletas, nove tiveram seus contratos renovados, 11 já têm contratos até 2023, o que equivale a dois terços do elenco.

Além disso, o clube já contratou, mas ainda não anunciou, nove novas atletas, além de ter integrado seis jogadores da base. As Gurias estão em férias. Elas voltam ao trabalho no início de janeiro. Em fevereiro, disputam a Supercopa do Brasil e, em seguida, o Brasileirão. Neste ano, o clube ainda terá a Libertadores da América, a partir de outubro.