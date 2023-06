Duas pessoas são presas preventivamente e torcida do Inter é suspensa após tumulto no Beira-Rio

publicidade

A Justiça decretou a prisão preventiva de duas pessoas e determinou a suspensão, por 90 dias, da torcida organizada Nação Independente, do Sport Club Internacional, após ocorrências de violência e tumulto no Estádio Beira-Rio, nesta quarta-feira, 31. Os episódios ocorreram após a eliminação da equipe da Copa do Brasil nos pênaltis.

O tumulto maior envolvendo integrantes da organizada começou no início da partida, no entorno do ginásio Gigantinho e do estádio. Foi apreendido um soco inglês artesanal, no momento em que dois torcedores da Nação Independente tentavam golpear pelas costas um policial militar que atuava na dissolução e contenção de uma briga generalizada entre os integrantes da própria torcida organizada.

A prisão atendeu a pedido do Ministério Público, por meio da promotora de Justiça titular da Promotoria do Torcedor, Débora Balzan. A promotora aguarda ainda as imagens gravadas por câmeras do estádio para a identificação e responsabilização de mais envolvidos.

