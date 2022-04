Edenilson e Taison estão fora do jogo do Inter contra o Fortaleza

publicidade

O Inter tem dois desfalques importantes para a partida contra o Fortaleza, neste domingo, pela segunda rodada do Brasileirão. O meia Edenilson e o atacante Taison estão fora da partida, conforme lista de relacionados pelo Inter na noite deste sábado.

O meia virou dúvida já na quinta-feira, no empate em 1 a 1 contra o Guaireña, pela Sul-Americana, após deixar o campo ainda no primeiro tempo, com uma pancada no joelho. Conforme o DM do Inter, o jogador tem um edema ósseo no joelho esquerdo. Ele será reavaliado na semana que vem, para os próximos jogos.

📝 Jogadores relacionados para o confronto com o Fortaleza. #VamoInter pic.twitter.com/P85MIW9r9g — Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 16, 2022

Já Taison tem um edema muscular na coxa direita, e também está fora da partida. Ele também será reavaliado ao longo da semana para as partidas seguintes.

O lateral Renê, recém-contratado junto ao Flamengo, está na lista de relacionados. Ele vira opção e pode estrear neste fim de semana com a camisa do Inter.

Inter encerra preparação neste sábado

O Inter encerrou a preparação para enfrentar o Fortaleza neste sábado. A última atividade ocorreu no CT Parque Gigante, sob expectativa do último trabalho de D'Alessandro com a camisa do Inter.

Quem comandou o último trabalho foi Cauan de Almeida, que irá ficar na beira do campo diante do Tricolor do Pici. Os trabalhos táticos já projetaram a equipe que irá atuar. Pedro Henrique e Alan Patrick, anunciados nesta semana, ainda não estão aptos a atuar.

O Inter enfrenta o Fortaleza neste domingo, pelo Brasileirão, no Beira-Rio. A partida, válida pela segunda rodada, acontece às 18h.