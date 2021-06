Edenilson fala em "assumir a responsabilidade" após eliminação do Inter: "Difícil explicar"

publicidade

O Inter sentiu a eliminação na Copa do Brasil, na noite desta quinta-feira, para o Vitória. Bastante abatido, o meia Edenilson falou na necessidade de "assumir a responsabilidade" e disse que é "difícil explicar" o momento da equipe.

De acordo com ele, é preciso "baixar a cabeça" e ver o que está errado para recolocar o time no rumo. "O planejamento era outro. Deixamos a desejar. Precisamos assumir a responsabilidade", desabafou, emocionado.

O meia também falou sobre a necessidade de blindar e dar suporte aos mais jovens. "Estamos crescendo na base da pancada, da derrota. Precisamos trabalhar para sair dessa situação o quanto antes", afirmou.

Fora do mata mata, resta ao Inter o Campeonato Brasileiro. No domingo, a equipe enfrenta o Bahia, no Pituaçu, às 20h30min, pela terceira rodada da competição.