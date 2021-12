Edenilson vence Bola de Prata como melhor volante do Brasileirão pelo segundo ano consecutivo

publicidade

O Inter tem um representante na seleção da ESPN Bola de Prata 2021. Edenilson conquistou o prêmio pelo segundo ano seguido e foi considerado o melhor volante do Brasileirão em premiação entregue na tarde desta sexta-feira. Apesar da campanha mediana do Colorado, o jogador se destacou com gols e boas atuações, que lhe renderam convocações para a Seleção Brasileira e elogios do técnico Tite.

Peça influente do meio campo, o "Super Ed" foi o segundo jogador que mais criou oportunidades de gol, com 68, conforme dados da Bola de Prata. Somente o meia Gustavo Scarpa teve números melhores que os dele, 73.

Nos melhores momentos vividos pelo Inter na competição, a parceria de Edenilson com o centroavante Yuri Alberto chamou atenção, com ambos trocando assistências e confundindo as defesas.

Na função de volante neste ano, o jogador do Inter foi acompanhado de Jair e Allan, ambos do campeão Atlético Mineiro.

