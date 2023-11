Eleições no Inter: Barcellos vai para o "pátio" com vantagem sobre Melo

publicidade

O primeiro turno das eleições do Inter aconteceu na noite desta terça-feira e o presidente Alessandro Barcello largou na frente do candidato de oposição, Roberto Melo, na votação dentro do Conselho Deliberativo. O atual mandatário somou 150 votos frente aos 130 de seu adversário. Foram mais de 301 conselheiros presentes na votação e 21 abstenções - 8 brancos e treze nulos.

Total de votos: 301

Chapa 1 - 150 votos (49,8%)

Chapa 2 - 130 votos (43,1%)

Abstenções - 21 votos (6,9%)

Com somente duas chapas inscritas para comandar o Colorado no triênio 2024, 2025 e 2026, a tendência se confirmou e os dois vão para o segundo turno - o pátio - para disputar pelo voto dos sócios. A única possibilidade de vitória era se um deles somasse 85% dos votos. A eleição se define no dia 9 de dezembro.

Manifestações

Depois do resultado, Barcellos falou em entrevista ao repórter da Rádio Guaíba, Marcelo Salzano. "Ampliamos com um número importante de conselheiros. Isso significa que conselheiros que não eram da base da Gestão viram que estamos no caminho certo", disse.

O presidente evitou projetar reforços ou uma renovação do técnico Eduardo Coudet. "Não vamos citar nomes. Nunca fizemos isso. Vamos confirmar nomes quando estiverem contratados. Estamos planejando o próximo ano. Esse planejamento é do clube", pontuou o mandatário.

Na sequência, foi a vez de Roberto Melo comentar seu resultado no pleito no Beira-Rio. "Orgulho de passarmos essa primeira etapa do processo eleitoral. O Inter deu exemplo de democracia para todo Brasil. O clube mais democrático do país", pontuou.

Melo sustentou a importância da "sequência do trabalho", mas evitou comentar o futuro de Coudet. "Quem tem que se manifestar é o atual presidente. Já poderia ter renovado. Não estamos lá dentro para saber as razões dele ainda não ter feito", sintetizou. Melo anunciou que pretende criar o cargo de Vice-Presidente de Investimentos no Futebol, que atuará ao lado do Conselho de Gestão. Delcir Sonda foi o escolhido, e ao lado de Melo, anunciou o aceite. "Me sinto honrado".

