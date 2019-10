Em fase final de recuperação, D'Alessandro inicia retreinamento

publicidade

Os jogadores do Inter tiveram folga ontem, após o empate contra o Palmeiras, domingo. O técnico Odair Hellmann começa a preparar o time para enfrentar o Cruzeiro de Abel Braga, no Mineirão, na noite de sábado. A boa notícia foi a liberação de D’Alessandro para fazer o “retreinamento”. Ou seja, ele ainda não se junta ao grupo, mas inicia hoje um trabalho com o coordenador do departamento de performance, Élio Carravetta.

D’Alessandro não deve estar à disposição para o jogo de sábado. É possível que volte na outra quarta, dia 9 de outubro, contra o CSA. William Pottker também pode ser liberado até lá.

Odair terá contra o Cruzeiro os retornos de Bruno e Guerrero, que cumpriram suspensão contra o Palmeiras. Bruno Fuchs deve ser mantido na vaga de Rodrigo Moledo.