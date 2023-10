Em treino fechado, Coudet prepara Inter para confronto contra o Bahia no Brasileirão

publicidade

Após uma semana cheia para treinar, o Inter realizou na manhã desta terça-feira, no CT do Parque Gigante, as últimas atividades antes do próximo confronto no Brasileirão. Sob o mau tempo de Porto Alegre, o treinador Eduardo Coudet comandou o treino fechado do grupo principal, optando pela privacidade, para ajustar os últimos detalhes do time que entrará em campo contra o Bahia nesta quarta-feira.

Chacho terá nove desfalques para o jogo. Seis jogadores estão com as suas seleções: Rochet, Aránguiz, Johnny, Enner Valencia, Matheus Dias e Thauan Lara. Outros três estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo: Igor Gomes, Nico Hernández e Renê.

O Inter viaja hoje às 15h30 para Salvador, onde enfrenta o Bahia, amanhã às 21h30, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida vale os famosos seis pontos já que a distância entre os dois time é de apenas quatro pontos. Na 12ª colocação e com 32 pontos, o Colorado vai em busca da vitória para se distanciar cada vez mais do Z-4 e ainda sonhar com uma vaga na Libertadores.

Já o time baiano, com 28 pontos e na 16ª colocação, precisa dos três pontos se não quiser terminar a rodada na zona de rebaixamento.

