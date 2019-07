Emerson Santos tem lesão confirmada e para por 15 dias

publicidade

O técnico Odair Hellmann não poderá contar com o zagueiro Emerson Santos até o dia 6 de agosto. O jogador sentiu um problema na coxa direita ainda no primeiro tempo do Gre-Nal e teve que ser substituído. O jogador realizou exames de imagem e teve diagnosticada o terceiro problema físico na temporada.

“Fui dar um passe para o Heitor e senti uma fisgada. Depois disso, a coxa ficou pesada e achei melhor sair para não agravar”, afirmou o zagueiro após o jogo.

Antes da lesão muscular de sábado, Emerson Santos havia sofrido duas entorses. A primeira delas ocorreu no dia 20 de janeiro ao comemorar um gol contra o São Luiz, pelo Gauchão. A segunda ocorreu na partida contra a Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro.

“Faz parte. É da profissão que a gente escolheu. Pode acontecer a qualquer momento e com qualquer um. Trabalho forte, como todo mundo, e, agora, é levantar a cabeça e bola para a frente”, afirmou o defensor ao ser questionado como fica a cabeça de um atleta com a série de lesões.

Com Roberto com um problema na coxa esquerda e que ficará até o final do mês longe dos treinamentos, o técnico Odiar Hellmann só poderá contar com Cuesta, Moledo e Klaus, que entrou no último Gre-Nal. A participação do defensor foi a quarta nos 38 compromissos do Inter na temporada.

A delegação viaja para Montevidéu a partir das 16h. Na terça-feira, treina na capital do Uruguai em horário e local a serem definidos. O jogo válido pelas oitavas de final está marcado para quarta-feira, às 19h15min, no estádio Parque Central.