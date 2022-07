Emilio Papaléo Zin deixa o cargo de vice de futebol do Inter

publicidade

Emilio Papaléo Zin deixou o cargo de vice de futebol do Inter nesta sexta-feira. O dirigente pediu desligamento da função ao Conselho de Gestão do clube. Conforme nota oficial, "o pedido ocorre em razão de incompatibilidade com suas atividades profissionais".

Nota oficial: mudança no Departamento de Futebol. https://t.co/7dDeFYexj8 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) July 8, 2022

Papaléo assumiu o cargo no dia 10 de agosto de 2021. Foram 11 meses à frente do departamento de futebol colorado e algumas crises para contornar. A última aconteceu em junho, quando os jogadores se recusaram a treinar por causa do atraso de três meses dos direitos de imagem.

Em abril, após o empate do Colorado contra o Guaireña pela Sul-Americana, Papaléo sofreu bastante pressão para deixar o cargo. Porém, ele foi mantido como vice de futebol. Na oportunidade, o técnico Alexander Medina foi demitido.

Confira a nota oficial do Inter na íntegra:

"O Sport Club Internacional comunica que o Vice-Presidente de Futebol, Emilio Papaléo Zin, pediu o desligamento do cargo ao Conselho de Gestão do Clube. O pedido ocorre em razão de incompatibilidade com suas atividades profissionais.

A direção agradece por todo o trabalho realizado no período, em que participou de forma fundamental da reformulação do elenco colorado na temporada de 2022 e da implantação de uma nova gestão no Futebol do Inter.

O Departamento será acompanhado pelo Conselho de Gestão junto ao diretor técnico e o executivo de futebol até que haja um substituto."

Veja Também