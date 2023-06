Enner Valencia faz a festa com a torcida após classificação do Inter no Beira-Rio

publicidade

Ainda sem poder atuar pelo Inter na temporada, o equatoriano Enner Valencia fez a festa com a torcida colorada após a classificação, na noite desta quarta-feira, no Beira-Rio. O principal reforço acompanhou o duelo e foi tietado.

Todo mundo ennergizado no intervalo 😍 pic.twitter.com/mkPrTVO5Av — Sport Club Internacional (@SCInternacional) June 28, 2023

Para Valencia, o avanço do time de Mano Menezes representa a certeza de que atuará na competição neste ano. Ele será inscrito para as oitavas de final.

Agora, o Inter aguarda o sorteio, que acontece no dia 5 de julho, às 13h, para conhecer quem irá enfrentar na próxima fase. Por avançar na primeira colocação, o Inter já sabe que decidirá como mandante. Os uruguaios do Nacional passaram em segundo com suada vitória diante do Metropolitanos.

Veja Também