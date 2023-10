Escassez de gols trava Inter no Brasileirão

publicidade

O Inter faz poucos gols e, como quem não marca, não vence, constrói uma campanha ruim no Campeonato Brasileiro. Também por isso, acabou deixando escapar uma vaga na final da Libertadores. Justamente para melhorar o rendimento ofensivo do time colorado, o técnico Eduardo Coudet investiu uma parte dos treinos da última semana. A ideia é melhorar a pontaria dos atacantes à disposição. Afinal, marcar mais gols será fundamental para o Inter atingir o grande objetivo do final da temporada, que é subir na tabela e garantir uma vaga na próxima edição da Libertadores.

O time colorado marcou apenas 23 gols em 26 partidas no Brasileirão. Ou seja, tem média de menos de um gol por partida. Além disso, em dez rodadas da competição não chegou a balançar as redes adversárias. Como precisa, segundo as contas dos dirigentes, ganhar nove ou dez de suas últimas 12 partidas na temporada para chegar no G-6, terá que reverter esse desempenho.

Inter sem Enner Valencia contra o Bahia

Para o compromisso contra o Bahia, na quarta-feira, Coudet não contará com Enner Valencia, convocado para a seleção do Equador (Johnny, Aránguiz e Rochet também são desfalques pelo mesmo motivo). Por isso, Luiz Adriano deve ganhar mais uma oportunidade no ataque. O problema é que ele marcou apenas dois gols em 22 partidas do Brasileirão − o equatoriano não tem números melhores, tendo marcado o seu primeiro gol na competição na vitória sobre o Grêmio, domingo passado.

Dentro deste cenário, o setor ofensivo colorado se baseia em Alan Patrick. O camisa 10, que ganhou maior liberdade para flutuar no setor ofensivo após a chegada de Coudet, já tem mais de 20 participações em gols em 2023. Em 51 partidas pelo Inter no ano, ele marcou 13 gols, um deles no Gre-Nal da rodada passada, e deu oito assistências. Na Libertadores, o meia também foi fundamental para a campanha colorada, com cinco gols e cinco assistências em 12 jogos.

Por causa deste rendimento, o Inter tenta antecipar a renovação do contrato de Alan Patrick, que atualmente é válido até abril de 2025. “Acho que é sim o melhor ano da minha carreira. Nos últimos anos, até quando estava no Shakhtar, vinha em uma sequência muito boa, com rendimento bom. Também ajudava a equipe com gols e assistências, mas passo sim a considerar este um ano especial”, examinou o meia, que também é capitão do time, após a vitória no Gre-Nal.

Recuperado de um problema gástrico, Pedro Henrique voltou a treinar no CT Parque Gigante. Ele trabalhou normalmente no sábado e também no domingo, se credenciando a estar na delegação que viaja a Salvador amanhã. Coudet não contará, na partida contra o Bahia, com Rochet, Johnny, Aránguiz e Valencia, com sua seleções, e Renê, Igor Gomes e Nico Hernández, suspensos