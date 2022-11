Ex-Inter, Eduardo Coudet é alvo do Atlético-MG para a próxima temporada

publicidade

O técnico Eduardo Coudet, ex-Inter, é o favorito para assumir o Atlético Mineiro na próxima temporada. A informação é da ESPN Brasil. Conforme a emissora, "Chacho", que está sem clube, se tornou o ficha um após a renovação de Juan Pablo Vojvoda com o Fortaleza. Atual diretor-executivo do Galo e pretendido pelo Grêmio, Rodrigo Caetano, foi um dos responsáveis pela contratação do argentino para o Beira-Rio. No meio da temporada, paralisada pela Covid-19, Coudet pediu demissão. Poucos dias depois foi anunciado pelo Celta.

Em coletiva na quarta-feira, o dirigente deu sua versão da saída do treinador de Porto Alegre e reconheceu a capacidade do profissional. "Quando contratamos o Eduardo Coudet, ele chegou em janeiro de 2020 e todos sabem a catástrofe que ocorreu a partir de março daquele ano na pandemia. E nós, no Inter, já não tínhamos grandes condições financeiras. Teve época de redução salarial e a gente não teve condições de atender o Coudet naquilo que havia sido proposto no início”.

Ele negou qualquer atrito com Coudet. "Mantivemos contato várias vezes depois disso. É um grande treinador". Apesar do retrospecto ruim em Gre-Nais, Coudet deixou o Inter na liderança do Brasileirão e classificado na Libertadores e na Copa do Brasil. Foram 46 jogos, soma 24 vitórias, 13 empates e nove derrotas, com aproveitamento de 61,5%.

