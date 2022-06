Federação da Ucrânia autoriza volta de jogos, e Inter pode perder Vitão em junho

publicidade

O Inter poderá ser obrigado a lidar com um prejuízo importante no final do mês de junho. Isso porque a Federação da Ucrânia autorizou a volta do campeonato nacional em agosto, o que pode provocar o retorno prematuro de Vitão ao Shakhtar Donetsk. O vínculo do zagueiro com o Colorado vai até o final de junho.

O defensor foi contratado por empréstimo graças a uma autorização especial da Fifa em razão da paralisação das competições. A partir disso e com a continuidade da guerra no país, o Inter acreditava que poderia ficar com Vitão ao menos até dezembro.

Uma esperança do clube estaria na vontade do atleta em permanecer. Por conta da dificuldade de sair da Ucrânia logo no começo do confronto, o desejo de Vitão de ficar em segurança em Porto Alegre poderá ser um aliado da equipe para a sua continuidade no Beira-Rio.

