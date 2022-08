Fluminense negocia com o Inter a compra de Nonato

publicidade

Após ficar ciente da proposta do Ludogorets, da Bulgária, o Fluminense negocia com o Inter a compra de Gustavo Nonato, 24 anos. Em contato com o Correio do Povo, Fernando Garcia, empresário do jogador, confirmou as conversas em andamento entre os dois clubes.

Titular da equipe de Fernando Diniz, Nonato deseja seguir no Tricolor carioca. O meio-campista, que foi contratado por empréstimo na metade de 2021, se sente adaptado ao Rio de Janeiro, assim como sua família. Em 2022, o atleta disputou 35 partidas, com quatro gols marcados e cinco assistências distribuídas.

O vínculo de empréstimo de Nonato com o Fluminense é válido até o final deste ano. No contrato, foi fixado uma opção de compra no valor de 2,5 milhões de euros (R$ 13 milhões, na cotação atual), que é válida até o dia 30 de novembro.

