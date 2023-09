Gabriel ressalta necessidade de recuperação do Inter no Brasileirão: "Não podemos mais errar"

publicidade

O volante Gabriel reiterou a necessidade do Inter virar a chave da Libertadores e se recuperar no Brasileirão. O jogador concedeu entrevista exclusiva ao programa Guaíba Esportes. "Nós sabemos que não podemos errar mais no Brasileirão. Sabemos da nossa qualidade e da nossa força, e temos que jogar todos os jogos como se fosse uma final. Isso começa amanhã contra o Goiás".

O Colorado não vence há nove jogos no Campeonato Brasileiro e está quatro pontos próximo do Z-4. Neste sábado, o rival será o Goiás, às 16h.

Gabriel enalteceu o trabalho do técnico Eduardo Coudet e a maneira como os atletas assimilam suas ideias. "Quando não dá pra treinar, passa muitos vídeos. Ele trabalha bem com todos do grupo para estarmos todos preparados".

O volante voltou a atuar em agosto após longo período se recuperando de uma lesão no joelho. "É até ruim lembrar a lesão que eu tive. Mas procurei crescer e estar junto com a equipe da forma que eu poderia estar. Os médicos do Inter cuidaram muito bem de mim e a minha ida ao Catar para tratar foi ótima".

