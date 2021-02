Galhardo deve retornar ao time do Inter contra o Sport

publicidade

Autor de 28% dos gols do Inter no Campeonato Brasileiro (16 de um total de 57), Thiago Galhardo ainda não deve voltar nesta quinta-feira, contra o Athletico-PR. Em fase final de recuperação de lesão muscular na panturrilha esquerda, o atacante tem feito corridas ao redor do campo, à parte do trabalho realizado pelos companheiros no CT Parque Gigante. Ele deve ficar à disposição apenas para o jogo contra o Sport, na próxima quarta, no Beira-Rio. Galhardo não joga desde a partida contra o Goiás, pela 29ª rodada, quando sentiu a contusão e saiu mais cedo.

Mesmo assim, existe a possibilidade de uma mudança no setor ofensivo do Inter. Responsável pelo lançamento de Caio Vidal, o técnico Abel Braga disse que não gostou do posicionamento do jovem no jogo contra o Red Bull Bragantino, domingo, e elogiou Marcos Guilherme, deixando claramente em aberto uma troca no time. “O Marquinho entrou e está aí. Há muito tempo ele não entra ou entrava só um pouquinho. Quem sabe ele pegou a titularidade? Ele se comportou muito bem, tanto no aspecto individual, como no tático”, afirmou o comandante.

A troca pode ter sido ensaiada nos treinamentos da semana, que são todos fechados à imprensa e torcida. Hoje, os comandados de Abel treinam no incomum horário das 13h30min e em seguida embarcam rumo a Curitiba, onde entram em campo amanhã, às 21h, na Arena da Baixada, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.