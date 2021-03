Garotos do Inter tem reforços para enfrentar o São Luiz no Gauchão

publicidade

O Inter jogará reforçado diante do São Luiz nesta segunda-feira, às 20h, no Beira-Rio. Depois de permitir o empate do Pelotas nos acréscimos, na última rodada, a equipe comandada por Fábio Matias deve contar com os reforços de Yuri Alberto e Maurício, que anteciparam a volta aos treinos e ficaram à disposição do técnico.

Peglow também tem chance de ser escalado. Eles se juntam a Heitor, outro do grupo principal que voltou mais cedo das férias. O lateral, inclusive, já jogou contra o Pelotas. Há, também a expectativa para o retorno de Paolo Guerrero, que deve começar no banco de reservas.

O Gauchão está sendo utilizado pelo grupo sub-20 como uma espécie de vestibular. Muitos desses jogadores já começarão a ser utilizados por Miguel Ángel Ramirez, que começa a treinar no CT Parque Gigante. Alguns nomes, como o atacante Guilherme Pato, o meia Lucas Ramos e o zagueiro João Felix já chamaram a atenção do técnico espanhol.

A tendência é que o grupo sub-20, reforçado por alguns outros jovens do time principal, atue por mais uma rodada do Gauchão.

Gauchão - 3ª rodada

Inter

Daniel; Heitor, Pedro Henrique, João Félix, Léo Borges; Lucas Vital, Johnny, Peglow, Lucas Ramos, Guilherme Pato; Yuri Alberto. Técnico: Fábio Matias.

São Luiz

Renan Rocha; Mizael, Rafael Goiano, Jadson e Gabriel Araújo; Leandro Leite, Paulinho Santos e Gustavo Xuxa; Ariel, Hugo Almeida e Juba. Técnico: Paulo Henrique Marques.

Árbitro: Francisco Soares Dias.

Local: Beira-Rio.

Início: 20h.