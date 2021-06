Goleiro do Inter, Daniel passa por exames e é liberado

publicidade

O goleiro Daniel foi um dos destaques do Inter no empate em 1 a 1 com o América-MG, no Independência, na noite de domingo, mas precisou deixar o gramado a cinco minutos do apito final devido a um forte chute que recebeu na cabeça. Após deixar o estádio Independência, o arqueiro realizou exame de imagens em Belo Horizonte e também passou por avaliação neurológica.

Como nada foi constatado, Daniel retornou para o hotel que serve de concentração para o Inter na capital mineira. Desde então, ele está sob os cuidados do departamento médico do Colorado.

Aos 40 minutos do segundo tempo, Kawê teve duas oportunidades claras e em sequência, mas em ambas Daniel fez excelentes defesas. A segunda foi acidental, pois o chute bateu na cabeça dele.

Daniel seguiu na partida, mas acabou se sentindo tonto e com a visão turva e pediu atendimento médico. Durante alguns minutos ocorreu o impasse se ele deixaria o campo, já que o Inter tinha feito todas as substituições. Sem condições de prosseguir, Edenilson assumiu a meta colorada nos cinco minutos de acréscimos e não sofreu gols.

O Inter inicia o retorno para Porto Alegre às 13h45min. Assim que desembarcar no aeroporto Salgado Filho, o grupo irá até o Centro de Treinamentos do Parque Gigante para realizar o trabalho regenerativo. Daniel ficará mais alguns dias com atenção máxima do DM colorado.