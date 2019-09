Grupo reserva do Inter encerra preparação em BH para enfrentar o Atlético-MG

publicidade

O Inter encerrou a preparação para enfrentar o Atlético-MG, em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, com um treino na Toca da Raposa, do Cruzeiro. O auxiliar Mauricio Dulac comandou a atividade, já que Odair Hellmann trabalhou com o grupo titular em Porto Alegre e viaja para Minas Gerais no período da tarde.

A atividade foi leve e terminou com um recreativo, com direito a foto da equipe vencedora. A tendência é que Odair Hellmann repita a equipe que montou no trabalho da sexta-feira. Desta forma ela seria formada por: Danilo Fernandes; Heitor, Klaus, Emerson Santos e Zeca; Rithely, Nonato e Neilton; William Pottker, Parede e Rafael Sobis.

Após o treino recreativo, o lateral-direito Heitor, falou sobre o confronto direto por vagas na tabela e a utilização do elenco reserva. “Nosso grupo é muito forte e temos tudo para fazermos um bom jogo. O Atlético em casa é forte, mas estamos preparados”, afirmou o defensor a assessoria de imprensa do clube.

Trabalho encerrado com um treino recreativo de véspera de jogo. Amanhã entramos em campo às 11h para o duelo com o Galo. #VamoInter pic.twitter.com/LnvkhcEUsj — Sport Club Internacional (@SCInternacional) September 14, 2019

O jogo está marcado para o domingo, às 11h, no estádio Independência. O Colorado vem de duas vitórias, no Beira-Rio, contra Botafogo, 3 a 2, e São Paulo, 1 a 0. Os comandados de Odair Hellmann ocupam a sexta colocação no Brasileiro com 30 pontos. Já o Galo é o oitavo com três a menos. Na quarta-feira, às 21h30min, o Inter tenta reverter a derrota para o Athletico, por 1 a 0, em Curitiba, para levantar a taça da Copa do Brasil.