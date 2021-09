Guerrero deixa seleção peruana e retorna ao Inter

publicidade

O atacante Paolo Guerrero, que estava com a seleção do Peru, já iniciou sua volta ao Inter. O jogador está suspenso e não pode entrar em campo no confronto contra o Brasil, pelas Eliminatórias da Copa, nesta quinta-feira.

Guerrero deixou a concentração da seleção peruana ainda na tarde desta segunda-feira. O jogador já retornou ao país nesta terça para se juntar ao elenco do Inter. A tendência é que ele inicie os treinamentos na quinta-feira, no CT Parque Gigante.

Guerrero recebeu o terceiro cartão amarelo aos 38 do segundo tempo, na vitória do Peru por 1 a 0, em casa, sobre a seleção vinho tinto. O jogador fez falta em Ferraresi e acabou advertido pelo árbitro. Assim, a direção colorada tentava liberação antecipada para contar com o centroavante.

O Inter enfrenta o Sport, na segunda-feira, às 20h. A partida, válida pela 20ª rodada do Brasileirão, acontece na Ilha do Retiro.