Guerrero destaca importância do Inter “lutar e jogar” contra o Nacional

publicidade

O centroavante Paolo Guerrero prevê um jogo muito complicado contra o Nacional, no Uruguai. Para o peruano, em confrontos contra times uruguaios é preciso atenção o tempo todo, lutar até o fim e “jogar o que o Inter vem jogando” durante a temporada. A atuação contra o Palmeiras, no Beira-Rio, é o exemplo de atuação que os Colorados querem levar para o primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores.

“Todos os jogos que fizemos em casa foi com a mesma pegada. Com os chamados times grandes, a gente ganhou e teve uma pegada forte. Uma intensidade forte. Contra o Palmeiras, foi da mesma forma. Muito concentrado. Com alta intensidade até o apito final”, revelou. “Sabemos que times uruguaios sempre são competitivos. Lutam até o final e temos que fazer a mesma coisa. Lutar, dividir, competir, pois é o nosso DNA e jogar o nosso futebol”, acrescentou.O peruano revelou que, após avançar para as semifinais da Copa do Brasil, o grupo está motivado, feliz e otimista em relação aos próximos confrontos. “E estamos muito bem focado no jogo de quarta-feira”, declarou.

O centroavante ainda destacou a estratégia que o Colorado irá utilizar no primeiro confronto das oitavas da Libertadoes no Estádio Gran Parque Central. Ao contrário da copa nacional, a principal competição sul-americana segue com o “gol qualificado”, fora vale dois no caso de desempate, no regulamento.

“Queremos (marcar fora), mas, o mais importante, é não tomar gols. Copa Libertadores é assim e o grupo sabe muito bem disso”, ressaltou Guerrero.

A delegação viaja para Montevidéu a partir das 16h. Na terça-feira, treina na capital do Uruguai em horário e local a serem definidos. O jogo válido pelas oitavas de final está marcado para quarta-feira, às 19h15min, no estádio Parque Central.