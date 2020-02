Guerrero sugere Inter “intenso” para colocar o Grêmio “para correr”

publicidade

O centroavante Paolo Guerrero disputou três clássicos Gre-Nais desde que chegou ao Inter e ainda não marcou nenhum gol e tampouco venceu o arquirrival. Apesar dos números negativos, o peruano foca na partida de sábado, mas não em marcar gols, pois o importante é vencer para avançar para a final do primeiro turno do Campeonato Gaúcho.

“O Grêmio é um time qualificado. É o nosso maior rival e eles estão se preparando para nos enfrentar. Temos que colocar intensidade, ainda mais atuando em casa, e botar eles para correr um pouco também”, destacou o atacante. “Contra o Grêmio, marquei muitos gols. Pelo Inter, ainda não. Quero marcar gols em todos os clássicos, que é importante. Estamos todos trabalhando para isso. Para mim, o importante é que o Inter ganhe”, afirmou.

O centroavante vê os companheiros bem preparados psicologicamente para o Clássico, mas, também, concentrados e focados em corrigir os erros apresentados nas partidas anteriores. “Temos algumas coisas para melhorar e outras para confirmar, mas estamos jogando muito bem, com intensidade e essa pegada não pode faltar até o final da temporada”, ressaltou.

Guerrero lamentou a lesão de Patrick contra o Universidad do Chile, mas não prevê dificuldades para atuar com Boschilia, apesar do pouco entrosamento. “Depois do último jogo, estamos nos compreendendo melhor e entrosando. Vamos tentar entrosar rápido, pois são jogos decisivos e precisamos muito. Ele é jovem e muito bom, tenho certeza que vai se adaptar rapidamente”, declarou.

No jogo de sábado, Kannemann, que marcou o atacante nos confrontos anteriores, não estará em campo, já que passou por cirurgia. Guerrero não vê vantagem com a ausência do argentino. “Eu não tenho duelo com ninguém. (…) Eu não vejo só um jogador, vejo o time. Não muda nada para a gente, pois temos que nos comportar como estamos nos comportando até agora. Vamos trabalhar de acordo com o próximo adversário para buscar a vitória”, concluiu.

O Colorado treina nesta sexta-feira, às 17h30min, no CT do Parque Gigante. O Clássico ocorre no sábado, às 16h30min, no Estádio Beira-Rio. No caso de empate no tempo normal, a decisão será nas penalidades máximas. O vencedor enfrenta quem passar do confronto entre Caxias e Ypiranga, marcada para domingo, às 16h, no estádio Centenário.