Gurias do Inter sofrem goleada do Palmeiras e são eliminadas na semifinal do Brasileiro

O Palmeiras foi um algoz cruel da dupla Gre-Nal no Brasileirão Feminino. Como já tinha feito com o Grêmio, goleou as gurias do Inter por 4 a 1, neste domingo, dando fim à campanha colorada na semifinal do campeonato nacional.

As coloradas já haviam perdido o jogo de ida, no Beira-Rio, por 1 a 0, e foram com tudo para tentar a recuperação no Allianz Parque, em São Paulo. Mas logo aos seis minutos o time paulista anotou o 1 a 0 em combinação de Bianchi e Chú.

O Inter sentiu o golpe e baixou a produção ofensiva por alguns minutos. Aos 30, contudo, parecia voltar ao jogo. Djeni fez a goleira Jully trabalhar numa forte cobrança de falta. Depois, Ximena também foi barrada pela goleira na bola parada, mantendo a vantagem do Verdão no intervalo.

Veio a segunda etapa e as gurias buscaram a igualdade aos 15 minutos. Shashá fez a assistência para Milena que deslocou a goleira na saída e anotou o 1 a 1.

Uma falha de marcação no lance seguinte, entretanto, derrubou a tentativa de retorno das coloradas. Sorriso teve de derrubar a atacante em condições de fazer o gol e tomou o cartão vermelho.

Tentando manter a ofensividade com um a menos, o Inter sucumbiu à goleada. Maria Alves, Chú e Katrine, de pênalti, definiram o 4 a 1.