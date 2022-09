Igor Gomes desponta como o favorito para atuar na lateral-direita do Inter

publicidade

Sem Fabricio Bustos, suspenso, Mano Menezes deverá escalar o zagueiro Igor Gomes como lateral-direito diante do Red Bragantino na quarta-feira, às 21h45min, no Beira-Rio. O jogador, que vem sendo testado nos últimos treinamentos, deverá fazer a sua estreia com a camisa do Inter. Contratado no início de agosto, ele ainda não entrou em campo pelo clube.

Igor Gomes venceu a disputa com Matheus Dias, que também foi testado pelo treinador nas últimas atividades. O volante de 20 anos teve apenas uma aparição entre os profissionais do clube em 2022. O atleta atuou nos minutos finais da partida contra o São Luiz, em Ijuí, ainda na fase de grupos do Gauchão.

A outra dúvida de Mano é no gol. Em recuperação de um trauma no olho direito, Daniel tem chances remotas de atuar contra o Massa Bruta. Com isso, Keiller deve ser mantido como titular. O camisa 12 atuou na vitória colorada diante o Atlético-GO por 2 a 1, em Goiânia, na última rodada do Brasileirão.

#Inter | Daniel no gramado. Mas não deve jogar contra o Bragantino, quarta-feira, no Beira-Rio. Ainda em recuperação do trauma no olho direito. Keiller deve seguir como titular. @GuaibaEsporte pic.twitter.com/4KQrkUGuRn — Marcelo Salzano (@marcelosalzano) September 26, 2022

A provável escalação do Inter tem: Keiller; Igor Gomes, Vitão, Mercado e Renê; Gabriel, Edenilson (Carlos de Pena), Alan Patrick e Maurício; Pedro Henrique e Alemão.

Com 49 pontos, o Colorado ocupa a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Os gaúchos buscam diminuir a diferença para o líder Palmeiras, que, hoje, é de oito pontos, faltando 11 rodadas para o término da competição.

