Imprensa argentina informa proposta do Inter por Nahuel Bustos, do Manchester City

Após a negativa de Darío Benedetto, o Inter voltou todas as suas atenções para o atacante Nahuel Bustos, do Manchester City, da Inglaterra. Segundo a imprensa argentina, o Colorado apresentou uma proposta de empréstimo pelo jogador de 24 anos, com opção de compra.

🚨#InterPA negocia por Nahuel Bustos, delantero 🇦🇷 de #CityGroup.



👉🏾El equipo 🇧🇷 accionó la opción de Bustos dada la negativa de Darío Benedetto.



📍Préstamo con opción de compra, la primera propuesta de palabra del #Colorado pic.twitter.com/GGQgQRjsbS — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) July 21, 2022

O Correio do Povo confirmou, nesta quinta-feira, o interesse colorado em Bustos. Porém, sem conseguir mais detalhes sobre as tratativas em andamento.

Pessoa ligada ao estafe de Nahuel Bustos confirma o interesse do Inter no centroavante argentino.

Porém, se resumiu a isso... disse que não pode dar mais detalhes sobre o assunto. — Lucas Mello (@smellolucas) July 21, 2022

Revelado pelo Talleres, da Argentina, Bustos foi emprestado pelos Citizens ao Girona, da Espanha, nas duas últimas temporadas. Com 11 gols e duas assistências, o jogador foi importante no acesso do clube espanhol para a primeira divisão nacional.

A busca por um "camisa 9" é a prioridade do Inter para esta janela de transferências. Após a saída de Yuri Alberto no início deste ano, o clube apostou todas as fichas em Wesley Moraes, mas o jogador não deu o resultado esperado e já foi devolvido para o Aston Villa, da Inglaterra. Atualmente, Mano Menezes vem utilizando Alexandre Alemão como titular. David, improvisado, é opção.

