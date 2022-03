Imprensa argentina noticia acerto do Inter com Alan Patrick e Marlon Santos

publicidade

A imprensa argentina noticiou, na noite desta quinta-feira, o acerto entre o Inter e dois jogadores que estavam no Shakthar Donetsk. Trata-se de Alan Patrick, que já defendeu as cores do clube, e de Marlon Santos. A informação é do jornalista da TyC Sports, Cesar Merlo. Segundo ele, os dois já teriam acordo "de palavra" com o clube, e os advogados trabalham para que sejam cedidos até 30 de junho. Caso a guerra continue, as tratativas serão abertas para extensão do vínculo até dezembro.

No sábado, o Correio do Povo confirmou conversas em andamento entre o Inter e o meia de 30 anos, que defendeu o clube em 2014. Na ocasião, o empresário do jogador, André Cury, confirmou conversas em andamento. Segundo ele, porém, o clube gaúcho ainda não havia apresentado uma proposta oficial.

Alan Patrick tem passagem pelo Inter em 2014. Na ocasião, sob o comando de Abel Braga, o meia participou da conquista do Campeonato Gaúcho e ajudou o Colorado a chegar na 3ª colocação do Brasileirão. Foram 43 partidas disputadas, com quatro gols marcados e quatro assistências distribuídas.

Marlon Santos, de 26 anos, desembarcou no Brasil há cerca de um mês. No país, ele defendeu as cores do Fluminense, antes de ir para a Europa, onde também atuou no Barcelona B, no Nice da França e no Sassuolo da Itália.

O Inter estreia na Sul-Americana na próxima quarta-feira, contra o 9 de Outubro. A partida, válida pela primeira rodada da competição continental, acontece às 19h15min, no Equador.