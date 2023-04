Imprensa turca confirma acordo de Inter com Enner Valencia e revela oferta para chegada antecipada

publicidade

O pré-contato entre Inter e o atacante Enner Valencia, confirmado pelo repórter do Correio do Povo, Lucas Mello, em fevereiro, começou a repercutir na Turquia. O jornal turco FotoSpor publicou, nesta segunda-feira, que o centroavante tem um acordo com o Colorado para atuar no Beira-Rio a partir de julho, quando seu vínculo com o Fenerbahçe se encerra. Anteriormente, os portais do país apontavam para uma renovação do artilheiro com seu atual clube.

Internacional, Temmuz ayında sözleşme için anlaştığı Enner Valencia için Fenerbahçe'ye 1.5 milyon Euro bonservis teklif etti. Amaç, transferi hemen bitirmek. pic.twitter.com/IIS0lFCJcg — Fotospor (@EfsaneFotospor) April 3, 2023

De acordo com o periódico, inclusive, a direção colorada tenta a liberação imediata do equatoriano. A proposta do Inter é de 1,5 milhões de euros para contar com o camisa 13 já no primeiro semestre na Libertadores, no Brasileirão e na Copa do Brasil.

No final de semana, o Fenerbahçe perdeu de virada para o Besiktas, mesmo com um homem a mais, e deu praticamente adeus ao título do Campeonato Turco. A falta de perspectiva na temporada é o trunfo colorado para antecipar a contratação, assim como fez com o meia Charles Aránguiz.

Veja Também