Inter abre temporada diante do Juventude na busca por retomada das taças

publicidade

O ano, de fato, começa neste sábado para o Inter. No momento em que pisar o gramado do Beira-Rio para enfrentar o Juventude, às 19h, na estreia de ambos no Campeonato Gaúcho, o time colorado inaugurará uma temporada cercada de expectativas e algumas imposições. A conquista de um título é urgente, seja ele qual for, para encerrar um jejum de taças que começou no já distante 2016. Por isso, até o Gauchão ganhou uma importância que normalmente não lhe é atribuída.

- Gauchão 2023: acompanhe Inter x Juventude em tempo real

Os jogadores conhecem o tamanho do problema. Apesar de o grupo estar completamente reformulado, todos sabem que o Inter precisa retomar uma trajetória de vitórias − além de interromper a sequência de conquistas do Grêmio no Gauchão.

"Nos preparamos bem. Fizemos uma pré-temporada mais longa. A expectativa é começar 2023 com uma grande vitória, com um grande jogo. Espero que amanhã (sábado) seja uma grande noite para o nosso time e que a gente possa iniciar o ano com o pé direito. E que possa ser um grande ano, de grandes conquistas", afirmou Renê, que disputará o seu primeiro Gauchão, assim como grande parte dos seus companheiros de vestiário.

O lateral pode começar a temporada como capitão do time. “Fico feliz pelo respeito, confiança do treinador e dos meus companheiros. É uma responsabilidade muito grande ser capitão do Inter. Sempre que precisar usar a braçadeira, farei com muito orgulho e, quando não usar, estarei dando o meu melhor dentro de campo”, disse.

Houve uma mudança quase completa de fotografia. Dos 16 jogadores que estiveram em campo na estreia colorada no Gauchão de 2022, apenas dois − Maurício e Johnny − seguem no Beira-Rio. Ou seja, trata-se de uma formação completamente nova, formatada durante o ano passado, já sob o comando de Mano Menezes. O técnico, inclusive, falou sobre a necessidade de uma conquista e ressaltou a importância de a base de time ter sido mantida de uma temporada para a outra. "Vamos jogar o Gauchão para tentar vencer. Temos que assumir as nossas responsabilidades. No ano passado, trabalhamos para construir um equipe. Terminamos o ano com boas perspectivas. Agora, temos que agregar um título a essa evolução", disse o técnico.

Ele orientou alguns treinos fechados durante a semana, mas tudo indica que manterá a base de time que terminou o Brasileirão em novembro passado. A defecção mais importante é Gabriel Mercado, que sofreu uma lesão muscular durante e pré-temporada e ficará de fora dos primeiros jogos. Seu substituto, porém, é Rodrigo Moledo, zagueiro que conta com a confiança do técnico e da torcida.

Campeonato Gaúcho 2023

Inter

Keiller; Bustos, Vitão, Moledo e Renê; Johnny, De Pena, Maurício e Alan Patrick; Wanderson e Alemão. Técnico: Mano Menezes

Juventude

Pegorari; Dani Bolt, Danilo Boza, Felipe Carvalho e Guilherme Guedes; Jean Irmer, Mandaca, Emerson Santos e Jadson; Vitinho e Echaporã (Samuel Granada). Técnico: Celso Roth

Arbitragem: Leandro Pedro Vuaden

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi e Juarez de Mello Junior

Data e hora: Sábado, às 19h,

Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS).